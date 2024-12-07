В Румунії біля кордону з Україною виявили тіла двох загиблих чоловіків

https://racurs.ua/ua/n201934-v-rumuniyi-bilya-kordonu-z-ukrayinou-znayshly-tila-dvoh-zagyblyh-cholovikiv-foto-video.html

Ракурс

В Румунії, неподалік від кордону з Україною знайшли тіла двох чоловіків.

.

За інформацією Прикордонної поліції Румунії, в горах загинув чоловік, який незаконно перетнув кордон з України. Його тіло виявили за 200 метрів від кордону, при ньому були документи, в яких зазначалося, що це громадянин України 1995 року народження.

Чоловік разом з двома іншими особами незаконно перетнув кордон на одній з гірських ділянок в Івано-Франківській області. Він помер, ймовірно, від підвищення тиску та переохолодження. Точну причину смерті встановить експертиза.

Його супутники звернулися за допомогою до рятувальних служб Румунії. Рятувальна операція була складною та тривалою: через сніг товщиною пів метра, туман, мороз до — 11 градусів та складний рельєф. До порятунку громадян України залучили дві групи, які підіймалися на гору з різних боків. Через негоду авіацію тривалий час не можна було застосувати. Вся операція тривала близько 22 годин.

Крім цього, румунські прикордонники виявили у річці Тиса тіло чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді. Наразі особа загиблого встановлюється.

З початку воєнного стану в Україну зафіксовано вже близько 50 фактів загибелі чоловіків під час незаконного перетинання державного кордону.