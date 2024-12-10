Нова зона обмеження польотів з’явилася у білорусі, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n202026-na-pivdni-bilorusi-z-yavylasya-nova-zona-obmejennya-polotiv-gaun.html

Ракурс

На півдні Білорусі з’явилася нова зона обмеження польотів — Болото Ольманське.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Нова зона обмеження введена згідно з NOTAMN O0781/24 та O0782/24 у період з 8 по 20 грудня 2024 р. та забороняє польоти всіх видів повітряних суден на висотах від землі до 20 км, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що територія нової зони обмеження і так потрапляла в запроваджену раніше абсолютну зону заборони, що охоплює всю прикордонну з Україною територію білорусі, термін дії якої постійно продовжується (наразі діє до 23.59 31 грудня 2024 року).

Таким чином, польотів у означеній зоні і так не могло бути без узгодження з військовими, — зазначають у «Гаюні».

Нова зона введена на території Болота «Ольманське», а фактично на всій території ландшафтного заказника «Ольманські болота» разом з національним парком «Прип'ятський» і зачіпає Столинський (разом зі Століном), Лельчицький та Житковицький райони на півдні країни.

Раніше ця територія була також відома як колишній 41-й авіаційний полігон (Мерлінський), на якому з початку 1960-х років проводилося відпрацювання бомбометання, але полігон був закритий у 2005 році, — зазначає «Гаюн».

Крім того, за інформацією моніторингової групи, Лельчицький райвиконком повідомив, що з 10 грудня на території району проводитимуться планові навчання. А за інформацією «Беларускі Гаюн» 8 грудня в Пінську, який примикає до нової зони обмеження, було помічено колону військової техніки. За попередніми даними, ця техніка належить білоруській 38-й бригаді сил спеціальних операцій.

Сьогодні, 10 грудня, вдень на півночі України вже оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.