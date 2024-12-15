Потужні хвилі розламали навпіл два російські танкери. Фото:

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Два російські танкери тонуть у Керченській протоці.

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Потужні хвилі розламали навпіл ці судна. На танкерах «Волгонафта-212» та «Волгонафта-239» знаходяться 13 та 14 членів екіпажу відповідно. Російські моряки перебувають на палубах та вже понад чотири години чекають на допомогу. росія направила на місце події рятувальний буксир та вертоліт. Про це повідомляє російське агентство «Інтерфакс».

Одне з суден перевозило понад 4 тис. т мазути. Нафтопродукти витікають у море. Є ймовірність екологічної катастрофи.

У російському МНС заявили про «пошкодждення» судна «Волгонафта-212».

Тим часом у мережі з’явилося відео, як одне з суден йде під воду.

Нагадаємо, у грудні в Балтійському морі екіпаж корабля ВМФ росії застосував проти гелікоптера Військово-повітряних сил Німеччини сигнальні боєприпаси.

Джерело: «Інтерфакс»