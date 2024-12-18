Затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

https://racurs.ua/ua/n202276-zatrymaly-golovu-komisiyi-z-reguluvannya-azartnyh-igor-ta-loterey.html

Ракурс

Силовики затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого.

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Його підозрюють у сприянні діяльності російських онлайн-казино в Україні, повідомляють українські медіа з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Іван Рудий є колишнім військовим та брав участь у бойових діях на сході України у 2014 році. Тоді він зазнав поранення на фронті, а після служби у війську став секретарем Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей полеглих захисників України.

Також він брав участь у «Іграх нескорених» та був капітаном національної збірної України на цих змаганнях. А вже у 2020 році він очолив Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей.