Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю. Фото: ОВА

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Ракурс

Російський БпЛА атакував багатоповерхівку в Запоріжжі.

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Ворожа атака на місто відбулася у п’ятницю ввечері, 20 грудня. Вибуховою хвилею та уламками частково були вибиті вікна в дев’ятиповерховому будинку. Поранень зазнали 12-річний хлопчик та троє жінок. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Крім того, через російські обстріли у Василівському районі постраждала жінка, а у Пологівському — двоє чоловіків. Загалом упродовж доби загарбники завдали 313 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.

Для атак по регіону ворог застосував 173 БпЛА різної модифікації, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію. Влада отримала 34 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, ввечері 20 грудня російський дрон-камікадзе типу «Шахед» влучив по дев’ятиповерховому житловому будинку в Салтівському районі Харкова. Внаслідок атаки постраждали шестеро осіб, серед них 12-річна дитина. Рятувальники врятували трьох людей. Пошкоджено фасад будівлі та квартири.