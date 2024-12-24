Українські полярники показали найдовший світловий день

https://racurs.ua/ua/n202477-ukrayinski-polyarnyky-pokazaly-svitlovyy-den-yakyy-tryvav-mayje-dobu-video.html

Ракурс

Національний антарктичний науковий центр показав найдовший світловий день — він тривав 22 години 25 хвилин.

.

В Антарктиці 21 грудня був день літнього сонцестояння. Сонце почало сходити о 2.02 ночі, а зайшло 22 грудня о 00.27. До цього тривалість дня постійно зростала, а тепер, навпаки, зменшується.

Так буде до 20 червня, коли буде найкоротший день — майже 3 години 24 хвилини. Потому він знову збільшуватиметься.

День 20 грудня був коротшим лише на 10 секунд, а 22 грудня — на 36 секунд.

Але якщо до 21 грудня тривалість дня постійно зростала, то тепер вона навпаки зменшується. Так буде до 20 червня, коли над нашим островом Галіндез буде найкоротший день — майже 3 години 24 хвилини. Потому він знову збільшуватиметься.

Оскільки станція «Академік Вернадський» розташована трохи північніше південного полярного кола, то тут немає традиційних полярних або білих ночей. Тобто взимку Сонце на кілька годин все ж підіймається над горизонтом, а влітку — ховається за обрій.

Полярники нагадали, що в Північній та Південній півкулі пори року йдуть у протифазі. Тобто коли в Україні зима, то в Антарктиці — літо.