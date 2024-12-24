Найбільший в Україні тризуб з сотень дідухів. Фото: Львівська міська рада

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У Львові встановили найбільший в Україні тризуб із дідухів — його висота станови понад сім метрів.

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Торік цей тризуб внесли до Книги рекордів України. Він складається з близько 340 дідухів, які сплели поранені військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Про це 24 грудня повідомила прес-служба Львівської міської ради.

Українські захисники виконували роботу під керівництвом 91-річної майстрині Пелагії Живко. Ця жінка щороку на Різдво плела дідух. За своє життя вона пережила кілька війн, депортацію та ув’язнення.

Для мене цей тризуб — найважливіший у житті, і в житті нашої України. Він пройшов Казахстан, Сибір — всюди я в’язала. Хоч мене переслідували, листи на мене писали, бандерівкою називали, але я ним горджуся. Я дякую нашим військовим, з якими ми разом плели цей тризуб. І дай Боже, щоб ми разом дочекалися нашої перемоги, — розповіла вона.

Дідухи виготовили з жита, вівса та пшениці. Поранені військові, які доклали руку до його створення розповіли, що це була своєрідна арттерапія для них.

Нагадаємо, у минулому році агентство Reuters показало, як українські військовослужбовці під Куп’янськом в Харківській області відзначали Святвечір або Надвечір’я Різдва.