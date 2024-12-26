Бійці ЗСУ полонили громадянина Єгипту під час бою. Фото:

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Ракурс

Українські військові полонили громадянина Єгипту, який штурмував позиції ЗСУ у складі окупантів на Торецькому напрямку.

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У туманну погоду група окупантів зуміла пробратися до позицій українських захисників, проте їх тут же шквальним вогнем зустріли піхотинці 2-го механізованого батальйону 28-ї ОМБр. Про це 28-га окрема механізована бригада ім. Лицарів Зимового Походу повідомила у Telegram.

Українські військові постійно змінювали позиції і з наявної зброї впритул знищили частини групи. Іншу частину штурмовиків, яка починала тікати, ховатися та прикидатися ліквідованими, вполювали пілоти Батальйону безпілотних систем та «Kurt&Company».

Вижити зумів лише один ворожий солдат, бо вирішив здатися в полон. Окупантом виявився громадянин Єгипту, тому українським піхотинцям довелося спілкуватися з ним жестами.

Нагадаємо, на одному з напрямків фронту бійці 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади разом із суміжними підрозділами змогли захопити у полон 11 загарбників. І зробити це українські захисники змогли без жодного пострілу.