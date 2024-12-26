Вибори в антикорупційну раду при Міноборони зірвав технічний збій

https://racurs.ua/ua/n202539-vybory-v-antykorupciynu-radu-pry-minoborony-zirvav-tehnichnyy-zbiy.html

Ракурс

У четвер, 26 грудня, мало відбутись голосування за персональний склад у Громадську антикорупційну раду при Міноборони, утім стався технічний збій.

.

Невдовзі після відкриття голосування о 9.00 система не змогла далі приймати голоси.

Причиною стали внутрішні технічні неполадки, зокрема нестабільна робота сайту та помилки в автентифікації користувачів, кажуть у Міноборони.

Попри те, що голосування мало розпочатись о 9:00, дехто голосував і публічно звітував про це вже о 8.00, а отже, вибори розпочалися вже «з бюлетенями в скринці, — пише лідер Руху «Демсокира» Юрій Гудименко, який також у списку кандидатів.

Результати сьогоднішнього голосування анулюють. Вибори перенесли на 7 січня — вони так само триватимуть з 9.00 до 21.00 за посиланням: https://rgk.vote.mod.gov.ua/.

Антикорупційна рада при Міноборони має моніторитити корупцію в МО і протидіяти їй від імені громадськості. За результатами голосування, до неї увійдуть 15 кандидатів, їх обирають на два роки.