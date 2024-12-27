На Донеччині за добу рашисти вбили трьох цивільних, фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n202557-za-dobu-rosiyany-vbyly-troh-cyvilnyh-na-donechchyni-ova.html

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Російські загарбники за 26 грудня вбили трьох цивільних на Донеччині.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За 26 грудня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Часовому Яру і 1 у Новоекономічному. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення, — зазначив він.

Прес-служба Донецької обласної прокуратури повідомляє, що 26 грудня окупанти з FPV-дрона атакували багатоповерховий будинок у Часовому Ярі. В результаті:

загинули двоє чоловіків віком 60 і 64 років;

травмовано двох містян віком 27 й 55 років. У них діагностовано поранення кінцівок. Одного з постраждалих ушпиталено;

пошкоджено багатоповерховий будинок.

За інформацією ОВА, загалом, без урахування Маріуполя та Волновахи, загальна кількість жертв росіян на Донеччині наразі становить 2 тис. 912 осіб, ще 6 тис. 536 людей поранено.