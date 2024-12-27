Фото ймовірно захопленого в полон північнокорейського військового, джерело: t.me/the_warshal18

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Розвідка Південної Кореї підтвердила взяття Україною в полон пораненого північнокорейського солдата.

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Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідувальною організацією дружньої країни, (ми) підтвердили захоплення пораненого північнокорейського солдата і плануємо ретельно вивчити подальший розвиток подій, — йдеться в короткому повідомленні розвідувальної служби Південної Кореї.

Це підтвердження з’явилося після того, як вчора, 26 грудня, український військовий портал «Мілітарний» повідомив про взяття українськими військовими в полон північнокорейського солдата під час операції у Курській області, не уточнивши, коли саме стався цей інцидент.

Також у соцмережі Telegram було поширене фото ймовірно захопленого в полон північнокорейського солдата, котрий, судячи з усього, зазнав поранень. Повідомлялося, що українські спецпризначенці також взяли трофеєм російський бронетранспортер БТР-82, озброєння, документи тощо.

Такими чином, це перший відомий випадок, коли Україна захопила північнокорейського солдата, який брав участь у бойових діях.

За словами південнокорейських офіційних осіб, близько 11 тис. північнокорейських військовослужбовців були відправлені в Росію, і є ознаки підготовки до подальшого розгортання військ і військової техніки. 23 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість убитих та поранених військових КНДР на Курщині перевищила 3 тис. осіб.

Джерело: Yonhap, «Мілітарний»