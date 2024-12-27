Російська ракета типу «Орєшнік». Фото:

https://racurs.ua/ua/n202570-rf-vykorystovuie-zahidne-obladnannya-dlya-vyrobnyctva-orieshnika-ft.html

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Російські виробники ракети середньої дальності «Орешник» використовують обладнання західних компаній.

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Російський диктатор володимир путін заявив, що 21 листопада ракетою «Орешник» рф атакувала Дніпро. Запущена балістична ракета була в «без'ядерному гіперзвуковому оснащенні», а не з ядерною боєголовкою. Представниця міністерства оборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу сказала, що «Орешник» був створений на основі російської моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 «Рубіж». Про це пише видання Financial Times.

Зазначається, що Московський інститут теплотехніки та концерн «Созвездие», яких Головне управління розвідки України вважає розробниками «Орєшника», набирали співробітників, які знають обладнання японської Fanuc та німецьких Siemens та Heidenhain.

Цей інститут в цьогорічних оголошеннях вказував, що використовує системи металообробки Fanuc, Siemens та Heidenhain. Усі три компанії виробляють системи управління для верстатів із числовим програмним управлінням. Вони були вказані і в оголошеннях концерну «Созвездие».

FT також пише, що федеральний науково-виробничий центр «Титан-Барикади» також задіяний у виробництві «Орєшника».

Нагадаємо, за даними Defence Express, результат дослідження уламків балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік» не підтвердив заяви Кремля про те, що це найновіша розробка. На одній із деталей «Орєшніка» стоїть номер та дата виробництва — 12 квітня 2017 року

Джерело: Financial Times