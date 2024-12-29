Рашисти активно застосовують безпілотники проти захисників України, фото: міноборони рф

https://racurs.ua/ua/n202620-rashysty-za-dobu-atakuvaly-ukriplennya-ukrayinskyh-viysk-na-luganschyni-126-dronamy.html

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Російські загарбники не зменшують тиск на позиції Сил оборони на Луганщині.

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Так, у бік укріплень українських військ рашисти спрямували 126 безпілотників. Про це сьогодні, 29 грудня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що вчора, 28 грудня, рашисти атакували в районах Греківки, Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки та Макіївки, намагаючись вибити українських військових із займаних позицій.