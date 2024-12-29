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Російські загарбники не зменшують тиск на позиції Сил оборони на Луганщині.
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Так, у бік укріплень українських військ рашисти спрямували 126 безпілотників. Про це сьогодні, 29 грудня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Зазначається, що вчора, 28 грудня, рашисти атакували в районах Греківки, Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки та Макіївки, намагаючись вибити українських військових із займаних позицій.
Ворог продовжує щільні обстріли уздовж усієї лінії бойового зіткнення. Так, із артилерійських установок відкривався вогонь 12 разів. У бік укріплень українських військ спрямовано 126 безпілотників, — розповіли в ОВА.
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