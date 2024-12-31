На Івано-Франківщині в ДТП загинули п'ятеро молодих людей від 15 до 20 років

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Ракурс

На Івано-Франківщині в ДТП загинули п’ятеро людей.

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Аварія за участі легковика і вантажівки сталася в селі Насташине. Серед загиблих — дівчата 15 і 18 років та троє хлопців віком 16, 18 і 20 років.

Поліція зʼясувала, що за кермом легковика був 20-річний хлопець. Він перевищив швидкість і виїхав на зустрічну смугу, через що зіткнувся з вантажівкою.

Водій автомобіля БМВ 520, мешканець Бурштина на заокругленій ділянці виїхав на смуху зустрічного руху і зіткнувся з вантажівкою DAF, за кермом якої був 52-річний мешканець Республіки Молдова. Поліцейські також з’ясували, що залишкова висота протектора задніх коліс «БМВ» не відповідала встановленим нормам.