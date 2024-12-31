Італії виділили 13 млн євро для енергетичної підтримки України. Фото:

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Фонд енергетичної підтримки України поповнився коштами з італійського бюджету.

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Італія виділила 13 млн євро для підтримки української енергетики. Кошти виділили за дорученням міністра закордонних справ Антоніо Таяні. Цей внесок є одним із найбільших від однієї країни. Про це 31 грудня повідомило Міністерство закордонних справ Італії.

У Римі зазначили, що ці гроші допоможуть стабілізувати постачання електроенергії мільйонам постраждалих від війни українців.

Це рішення є важливим кроком у спробах відновити енергетичну інфраструктуру, пошкоджену війною, — зазначили в МЗС.

Як відомо, Фонд підтримки енергетики України створили навесні 2022 року. Через нього Україна фінансує закупівлю запчастин та обладнання для зруйнованих обʼєктів енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, вранці 25 грудня російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Україні. Ціллю ворога були об'єкти енергетики. Того дня компанія ДТЕК заявила про удар по теплоелектростанціям. Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.