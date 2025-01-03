Міноборони видаватиме "пакунки пораненого» для військових на лікуванні

https://racurs.ua/ua/n202779-minoborony-vydavatyme-pakunky-poranenogo-dlya-viyskovyh-na-likuvanni.html

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Міноборони у 2025 році запровадить видачу «Пакунку пораненого» для військовослужбовців, які проходять лікування.

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Пакунок включатиме адаптивний одяг і засоби особистої гігієни першої потреби.

Заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник зазначив, що пріоритетними напрямами на 2025 рік залишаються покращення системи харчування та запровадження додаткових фінансових стимулів для військових.