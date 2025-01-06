рф вночі атакувала Україну 128 БпЛА. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n202864-rf-vnochi-atakuvala-ukrayinu-dvoma-raketamy-ta-128-bpla-ppo-pracuvala-v-11-oblastyah.html

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Масовану атаку безпілотників вночі 6 січня відбивали Сили оборони України.

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Окупанти атакували двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із південного напрямку та 128-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянська, Міллерово, Орла, Курська й Приморсько-Ахтарська. До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

ППО працювала у Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Було збито два ракети та 79 дронів. Ще 29 безпілотників були локаційно втрачені.

Влучань не було зафіксовано. Однак через падіння збитих ворожих безпілотників є пошкодження будівель підприємств, установ та приватних будинків на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Київщині. Попередньо без жертв та постраждалих.

У Повітряних силах додали, що сьогодні вранці нові групи ворожих БпЛА заходять з півночі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що впродовж минулого тижня рф застосувала проти України понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб та майже 50 ракет різних типів. У цьому озброєнні виявили понад 50 тис. підсанкційних компонентів з усього світу.

А вночі 5 січня Україну атакували 103 російські «шахеди», у складі яких знайшли 8 тис. 755 компонентів іноземного виробництва.