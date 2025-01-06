Порція еспресо подорожчала на 11% за рік - де найдорожча кава в Україні

https://racurs.ua/ua/n202866-porciya-espreso-podorojchala-na-11-za-rik-de-naydorojcha-kava-v-ukrayini.html

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Еспресо в Україні знову подорожчало: в середньому, у 2024 році за філіжанку кави потрібно було заплатити 31 грн. Це на 11% дорожче, ніж у 2023 році. Загалом еспресо в Україні піднявся у ціні в 1,7 рази від початку повномасштабної війни.

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Так, у 2021 році за порцію віддавали, в середньому, 19 грн. Найдорожча філіжанка кави була на Одещині, а найдешевша — на Хмельниччині та Сумщині, такими даними 6 січня поділилися в Опендатабот.

31 гривню сягнула середня ціна чашки еспресо в Україні у 2024 році. Це на 11% дорожче, ніж у 2023 році — 28 грн. Загалом еспресо подорожчало у 1,7 рази від початку повномасштабної — з 19 грн у 2021 році до 33 грн на кінець 2024 року.

Станом на кінець грудня найдорожчу каву в Україні, як і у 2023 році, п’ють на Одещині: 40 гривень за філіжанку. Лише за рік ціна у регіоні зросла на 20%. Наслідує Львівщина — тут чашка еспресо стане у 39 грн. Третю сходинку посіла Волинська область, де порція еспресо коштує 37 гривень.

Найдешевшу каву вже як два роки можна випити на Хмельниччині та на Сумщині: по 28 гривень за чашку.

Найбільше за рік — аж на 29% — зросла ціна на Вінниччині: до 31 грн за філіжанку. Лише на Харківщині вартість порції еспресо залишилась без змін — 34 грн.

Еспресо — основна складова кожного кавового напою, тож його вартість напряму впливає на ціну будь-якого напою у кав’ярні.



Індекс Еспресо — економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Він може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях. Такий індикатор допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари та послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції.