Адміністрація Байдена не встигне передати Україні зброю на 3,8 млрд доларів

https://racurs.ua/ua/n202951-administraciya-baydena-ne-vstygne-peredaty-ukrayini-zbrou-na-3-8-mlrd-dolariv.html

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Фінальний пакет допомоги Україні від адміністрації чинного президента США Джо Байдена буде на суму 500 млн доларів.

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Про це повідомила кореспондентка «Голосу Америки» Карла Бабб з авіабази «Рамштайн».

Відтак ще близько 3,8 млрд дол. на підтримку Києва залишаться невикористаними.

Фінальний пакет озброєнь для України від адміністрації Байдена, який планують оголосити у четвер, 9 січня, буде на суму 500 млн дол. Отож, ще близько 3,8 млрд доларів на програму PDA залишаться невикористаними, попри обіцянки Білого дому витратити усю суму до кінця каденції Байдена.

Як повідомили у Пентагоні, ці кошти перейдуть в розпорядження адміністрації Дональда Трампа після його інавгурації 20 січня.

Перед цим, 30 грудня, уряд Сполучених Штатів оголосив про виділення майже 2,5 млрд дол. на військову допомогу Україні.

Восен та взимку, особливо після перемоги Трампа на виборах 5 листопада, адміністрація президента США прискорила поставки озброєння та боєприпасів в Україну.

Високопосадовець адміністрації США розповів журналістам CNN, що Білий дім спрямовує ресурси на те, щоб до того, як президент Джо Байден залишить посаду, передати Києву раніше обіцяну зброю.

Наразі Пентагон здійснює морські та повітряні перевезення, щоб дотриматися терміну доставки.