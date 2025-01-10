У грудні інфляція прискорилася до 12%

https://racurs.ua/ua/n203008-eksperty-poyasnyly-chomu-inflyaciya-u-grudni-pryskorylasya-do-12.html

Ракурс

У грудні інфляція прискорилася до 12% (1,4% за місяць).

.

Це вже не такі стрімкі темпи, як було восени, пишуть у ЦЕС, Центрі економічної стратегії.

Чому ціни зростають? Серед причин: поганий врожай, подорожчання сировини, зростання витрат бізнесу на електроенергію та оплату праці.

Раніше НБУ підвищив облікову ставку до 13,5%. Ціль регулятора — уповільнення інфляції до 5% у 2026 році.

Вища ставка робить привабливішими гривневі депозити, утримуючи дохідність вище за інфляцію. Дохідність ОВДП теж зростає, щоб залишати облігації більш привабливими для інвестицій.

Побачити повну картину як зростають ціни можна у нашій новій теплокарті інфляції з Трекеру економіки під час війни:

Україна увійшла у повномасштабну війну зі споживчою інфляцією на рівні 10%.