Дані десятків російських виробників дронів викрило ГУР. Фото: ГУР

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Ракурс

Українська воєнна розвідка опублікувала дані російських виробників БпЛА.

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Викрито дані майже 80 російських підприємств, які беруть участь у кооперації з виробництва та постачання дронів для війни проти України. ГУР на порталі War&Sanctions запускає новий розділ з інформацією про російських виробників озброєння та військової техніки. Вже опубліковано категорію виробників безпілотників. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило в Telegram.

Розвідники ідентифікували дані підприємств, описали їхню діяльність й додали список пов’язаних компаній та номенклатуру БпЛА. В опублікованому переліку містяться 79 російських підприємств, що беруть участь у кооперації з виробництва та постачання дронів для війни проти України.

У списку ГРУ, зокрема, є підприємства, що виробляють російські версії іранських БПЛА Shahed-136 — акціонерне товариство «ОЕЗ ППТ АЛАБУГА», ТОВ «АЛЬБАТРОС», АТ «ІЕМЗ КУПОЛ» та інші залучені до процесу виробництва цих БПЛА та складових для них.

Також опублікована інформація щодо групи компаній Zala Aero, що входить до концерну «Калашников», і виробляє баражуючі «Ланцети» й розвідувальні Zala.

У ГУР додали, що виробники FPV-дронів, що передають свою продукцію безпосередньо підрозділам рф в Україні, організують для них збори коштів, школи пілотів на тимчасово окупованих територіях, доопрацьовують свою продукцію на замовлення російських військових.

Нагадаємо, у січні хакери ГУР атакували російський «РегіонТрансСервіс», який є однією з ключових компаній, що забезпечують діяльність російської залізниці, отже, і перевезення військових вантажів для війни проти України. Було знищено всі сервери компанії, виведені з ладу робочі станції та стерто бекапи.