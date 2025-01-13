Донька Фаріон вимагає відшкодування моральної шкоди у 15 млн, щоб передати їх на ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n203094-donka-farion-vymagaie-vidshkoduvannya-moralnoyi-shkody-u-15-mln-schob-peredaty-yih-na-zsu.html

Ракурс

Донька загиблої у Львові влітку 2024 року Ірини Фаріон вимагає виплатити 15 млн грн моральної шкоди від підозрюваного у вбивстві її матері В’ячеслава Зінченка.

.

Про це повідомляє 13 січня «Суспільне».

Софія Особа заявила, що ці кошти не повернуть їй маму, а Україні — «надпотужного діяча сучасності». Всі гроші будуть направлені на підтримку Сил оборони, зокрема, військового підрозділу, де служив та загинув її чоловік.

Під час слухання справи про вбивство мовознавиці Фаріон суд постановив також посилити заходи безпеки з перевезення обвинуваченого Зінченка, він отримує погрози у соцмережах.

Адвокати Зінченка попросили час на вивчення позову. У розгляді справи оголосили перерву до 13 лютого.