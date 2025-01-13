За ідеєю-фікс Трампа купити Гренландію стоїть росія

https://racurs.ua/ua/n203103-za-ideieu-fiks-trampa-kupyty-grenlandiu-stoyit-rosiya.html

Ракурс

Данька розвідка стверджує, що в 2019 році російські спецслужби підробили лист, який спонукав Трампа заявити про можливу купівлю Гренландії.

.

2019 року Дональд Трамп вперше заявив про те, що Сполучені Штати можуть купити у Данії Гренландію.

За інформацією датської розвідки (PET), його заява могла бути наслідком російської провокації.

Російські агенти сфабрикували листа від імені тодішнього міністра закордонних справ Гренландії Ані Лоне Баггер сенатору США Тому Коттону.

У цьому листі міністр висловлювала подяку за «фінансову допомогу» і обіцяла якнайшвидше провести референдум про незалежність Гренландії від Данії.

Насправді Ані Баггер не писала цього листа, проте прихильник Трампа Коттон, отримавши його, закликав купити Гренландію.

Тобто, російські спецслужби підробили листа американському сенатору, щоб розколоти країни НАТО та посилити вплив росії та Китаю в Арктиці.