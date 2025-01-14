Щонайменше 65 танкерів із нафтою не заходять у порти після запровадження санкцій США 10 січня

https://racurs.ua/ua/n203119-schonaymenshe-65-tankeriv-iz-naftou-ne-zahodyat-u-porty-pislya-zaprovadjennya-sankciy-ssha.html

Ракурс

Щонайменше 65 танкерів із нафтою не заходять у порти після запровадження санкцій США 10 січня.

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Про це пише агенція Reuters з посиланням на сервіси відстеження суден.

За даними цих сервісів, п’ять танкерів стоять біля китайських портів, ще сім — біля берегів Сінгапуру, решта — біля берегів рф в Балтійському морі та на Далекому Сході.

Як зазначає Reuters, зупинка торгівлі посилює тиск на судна, які вже постраждали від попередніх санкцій США — це 25 нафтових танкерів, які стояли на якорі, зокрема, в іранських портах, а також неподалік Суецького каналу.

Ставки на фрахт супертанкерів підскочили після того, як США розширили санкції проти торгівлі російською нафтою. Трейдери поспішають забронювати судна, щоб забрати поставки з інших країн для відправки до Китаю та Індії, кажуть суднові брокери і трейдери.

Багато суден, які потрапили під санкції і є частиною «тіньового флоту», використовували для доставки нафти в Індію і Китай, які скуповували дешеві російські поставки, заборонені в Європі після початку конфлікту в Україні. Частина танкерів також перевозила нафту з Ірану, який також перебуває під санкціями.

Ставки фрахту на дуже великі нафтоналивні судна (VLCC), здатні перевозити 2 мільйони барелів нафти за основними маршрутами, підскочили після того, як Unipec, торговельний підрозділ найбільшого в Азії нафтопереробника Sinopec, зафрахтував кілька супертанкерів у п’ятницю, повідомили джерела в галузі.

За словами одного з суднових брокерів, щоденні ставки на маршруті Близький Схід — Китай, відомому як TD3C, зросли з п’ятниці на 39%, що є найвищим показником з жовтня.

Ставки на перевезення російської нафти в Китай також підскочили після введення санкцій.

У понеділок ставки фрахту для танкерів розміру Aframax на перевезення нафти суміші ESPO з російського тихоокеанського порту Козьміно до Північного Китаю зросли більш ніж удвічі — до 3,5 млн доларів, за даними S&P Global Commodity Insights. Судновласники запросили величезні премії через обмежений тоннаж, доступний для цього маршруту.

Погіршує ситуацію те, що санкціоновані танкери застрягли за межами східної китайської провінції Шаньдун, не маючи змоги розвантажитися після заборони, запровадженої Shandong Port Group ще до оголошення нових обмежень із Вашингтона в п’ятницю.

Аналітики кажуть, що доступність танкерів може ще більше скоротитися, оскільки трейдери шукають судна, що не потрапили під санкції, для перевезення російської та іранської нафти.

«Ракурс» писав, що Індія не пустить у свої порти танкери, що потрапили під нові санкції США за перевезення російської нафти, заявив високопоставлений індійський чиновник. За його словами, розвантажитися дозволять тільки тим суднам, які були зафрахтовані до 10 січня, за умови, що вони зроблять це до 12 березня.

Крім того, тепер індійські банки вимагатимуть сертифікати походження нафти, щоб переконатися, що вона отримана від постачальників, які не перебувають під санкціями, додав чиновник.