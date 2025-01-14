ВРУ схвалила закон про перейменування судів. Фото:

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Суди в Україні перейменують — Верховна Рада підтримала відповідний законопроект.

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У вівторок, 14 серпня, український парламент ухвалив за основу зміни до закону України № 12351 «Про судоустрій і статус суддів» щодо зміни найменування місцевих загальних судів. Проект закону підтримали 277 депутатів. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко. Про це народний депутат Ірина Геращенко повідомила у Telegram.

За її словами, загалом буде перейменовано 103 місцеві загальні суди по всій території України, включно з тимчасово окупованими землями. Зміна найменування місцевих загальних судів не призведе до утворення нового суду, його реорганізації чи ліквідації.

Уявіть собі, в деяких містах України і досі існували суди з назвою — ленінський, дзержинський, кіровський. Понад 100 судів мали назви з прізвищами вбивць і катів часів радянського терору, — зазначила Геращенко.

Нагадаємо, у січні Верховна Рада ухвалила законопроект № 12076 «Про внесення змін до закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки.