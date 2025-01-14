Супутник зафіксував наслідки атаки на Саратовський НПЗ. Фото:

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Ракурс

Наслідки удару Сил оборони України на НПЗ у Саратові з’явилися в мережі.

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Українські безпілотники уразили щонайменше два резервуари Саратовського нафтопереробного заводу. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs за 14 січня. Про це проект «Схеми» повідомив у Telegram.

Як відомо, нафтопереробний завод у Саратові знаходиться біля авіабази стратегічної авіації «Енгельс-ц». На цьому аеродромі розташовані стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160, які російські окупанти систематично використовують для обстрілів України.

Нагадаємо, у ніч проти 14 січня Сили оборони України уразили на території російської федерації низку важливих цілей. Були атаковані об'єкти на відстані від 200 до 1100 км у глибині країни-агресора.

Зокрема, були уражені Алексінський хімічний комбінат у Тульській області, склади боєприпасів на аеродромі «Енгельс» в Саратовській області, Саратовський нафтопереробний завод. Також було атаковано Брянський хімічний завод.