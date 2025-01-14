Трамп спробує завершити війну максимально вигідно для України. Фото:

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Адміністрація нового президента США Дональда Трампа домагатиметься завершення війни в Україні.

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Команда Дональда Трампа хоче завершити війну росії проти України «максимально вигідно» для українського народу. Про це заявив кандидат на посаду міністра оборони США Піт Гегсет, передає NBC News.

На слуханнях у Сенаті кандидат відповів на кілька запитань. Зокрема, сенатор від штату Мен Ангус Кінг запитав, чому Гегсет у вступному слові не зробив жодної згадки про Україну чи країну-агресора рф. Кінг поцікавився, чи це є сигналом того, що американці «збираються залишити Україну». А майбутній глава Пентагону зазначив, що раніше Трамп ясно дав зрозуміти, що хоче покласти край російсько-українській війні.

Ми знаємо, хто агресор. Ми знаємо, хто хороший хлопець. Ми хотіли б, щоб це було максимально вигідно для українців. Але ця війна має закінчитися, — розповів він.

Також він заявив, що «дасть президенту свою найкращу пораду», в тому, як підтримати Україну.

Нагадаємо, напередодні обраний президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним «дуже швидко» після того, як вступить на посаду наступного тижня.

А конгресмен США Майк Волц очікує телефонної розмови між Трампом і путіним у «найближчі дні й тижні».

Джерело: NBC News