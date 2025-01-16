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Через наступ військ рф Сили оборони підірвали шахту під Покровськом, що видобувала коксівне вугілля

Сили оборони підірвали шахту під Покровськом, що видобувала коксівне вугілля, — NYT

16 січ 2025, 17:39
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Через наступ військ рф Сили оборони підірвали шахту під Покровськом, що видобувала коксівне вугілля.

NYT пише, що ця шахта є стратегічно важливою для України, адже вугілля з неї використовується в металургійній промисловості. Внаслідок її закриття виробництво сталі в Україні може впасти в два рази.

Видання наводить суху статистику: в 2023 році на ній видобули 3,2 млн тонн вугілля, до літа 2024 видобуток скоротився майже на третину, до 7 тис. тонн вугілля/добу, а до середини грудня вона видобувала всього 2 тисячі тонн вугілля/добу. В цей момент робота на шахті стала неможливою внаслідок постійних обстрілів та дефіциту енергії.

Ще однією із причин є те, що шахтарям доводилося потрапляти в неї не через село Піщане (там знаходився вхід в шахту), а пішки 9.5 км через підземні тунелі. Повертатися з видобутим вугіллям їм доводилося на конвеєрних стрічках.

Через побоювання військових, що рашисти можуть таким чином потрапити їм в тил, шахту підірвали.

Також видання повідомляє, що вибухівку заклали у двох інших шахтах підприємства, які ще залишаються під контролем України. Наразі невідомо, чи підірвали її.

Згідно заяви компанії, коксівне вугілля тепер будуть заміняти американським.

Джерело: Ракурс


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