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Ракурс
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову

Трамп і Сі Цзіньпін зідзвонилися напередодні інавгурації

17 січ 2025, 18:41
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Обраний президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін 17 січня провели телефонну розмову.

Про це повідомляє китайське агентство Xinhua.

Трамп у своїй мережі Truth Social назвав розмову «дуже продуктивною» як для Китаю, так і для США. За його словами, в ході розмови обговорили торгівлю, боротьбу з фентанілом, TikTok та багато інших питань. Він висловив сподівання, що разом лідери вирішать багато проблем.

Це перша їхня офіційна розмова з 2021 року.

На інавгурацію Трампа Сі Цзіньпін не приїде, у Штати прилетить інший китайський високопосадовець — віцепрезидент Хань Чжен.

Інавгурація відбудеться 20 січня.

Джерело: Ракурс


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