Трамп складатиме присягу всередині Капітолію через холодну погоду

https://racurs.ua/ua/n203230-tramp-skladatyme-prysyagu-vseredyni-kapitoliu-cherez-holodnu-pogodu.html

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Обраний президент Дональд Трамп оголосив, що перенесе свою церемонію інавгурації всередині Капітолію в понеділок, оскільки прогнозується сильний холод.

Можливо, присягу Трамп складатиме всередині, а інавгураційну промову виголошуватиме з видом на National Mall з Капітолію, пише Телеграм-канал «На Вашингтонщині».

Вашингтон готується до напливу гостей на інавгурацію новообраного президента Трампа та можливих протестів наступного тижня.

Представники міської влади розповіли, що очікують близько 250 тисяч людей, які купили квитки на церемонію присяги Трампа.

Наступного понеділка очікується менше відвідувачів, ніж на першій інавгурації Трампа, заявили місцеві та федеральні посадовці. У 2017 році вони готувались до прибуття понад мільйона людей.

У місті зводять барикади довгола Капітолію та формують окремі кілька входів на його територію для гостей церемонії.

Відповідно до прогнозів погоди, очікується, що це буде найхолодніший день інавгурації з моменту другої присяги Рональда Рейгана в 1985 році, коли позначка термометра впала до -7 С, пише Politico.

Очікується, що сотні тисяч людей наповнять Національну алею (National Mall) біля Капітолія, щоб побачити, як Трамп складе свою другу присягу. Їм радять одягнути теплий одяг та навіть взяти з собою грілки для рук.