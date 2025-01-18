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Ракурс
Київ під ударами балістики, є загиблі

Київ під ударами балістики, є загиблі

18 січ 2025, 08:08
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У Києві внаслідок ворожої атаки — четверо загиблих, ще троє постраждали. У центрі столиці — пожежі, пошкоджено водогін, станція метро, бізнес-центр і магазин.

Сильно пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська» та багатоповерхівку.

Станцію метро «Лукʼянівська» станом на 8.00 її закрито на вхід і вихід, поїзди прямують без зупинки на станції.

Через пошкоджений трубопровід подекуди зникло водопостачання. Ремонтні бригади прямують на місце, повідомляє мер Кличко.

Росіяни вдарили балістикою приблизно о 5.50 ранку 18 січня.

Джерело: Ракурс


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