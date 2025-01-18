Збиті балістичні ракети упали в Шевченківському районі Києва

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Вночі 18 січня силами ППО було збито дві балістичні ракети та 24 БпЛА ворог.

Повітряні сили повідомили, що рашисти застосували 39 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів, а також застосував чотири балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23.

Станом на 8.00 підтверджено збиття двох балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23 на Київщині та 24-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях.

14 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

На жаль, внаслідок ворожого удару по Києву загинули люди — збиті балістичні ракети упали в Шевченківському районі міста. Частково зруйновано виробничу будівлю підприємства, пошкоджено будинки, вхід в метро, автомобілі та магістральний водогін.

За попередніми даними, на даний час інформації про загиблих у Запоріжжі немає, тривають пошукові роботи, але є постраждалі, їм надається допомога. Противник вдарив балістикою по одному з підприємств міста, також пошкоджено будинки і транспортні засоби.