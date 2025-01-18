Обмежено придатні повинні пройти ВЛК до 4 лютого. Фото:

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Обмежено придатні до військової служби мають пройти повторну військово-лікарську комісію до 4 лютого.

Усі військовозобов’язані, які до 4 травня 2024 року мали статус «обмежено придатний до військової служби», повинні пройти повторний медичний огляд. Відповідні зміни передбачені законом України № 3621-IX, який набрав чинності 4 травня минулого року. Також були вилучені терміни «обмежено придатний до військової служби» та «непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у військовий час». Про це 18 січня повідомили в Міноборони України.

Медогляд для вищевказаних осіб організовують ТЦК. В оборонному відомстві заявили, що громадяни зобов’язані з’явитися до військкоматів у визначений термін для отримання направлення на ВЛК. На медичний огляд можна прийти самостійно, або ж після отримання повістки.

Військово-лікарські комісії ухвалять рішення щодо придатності військовозобов’язаних до служби за такими категоріями:

придатний (з уточненням виду служби);

непридатний (з можливістю перегляду через 6−12 місяців);

потребує лікування (відпустка або стаціонарне лікування);

тимчасово непридатний (з призначенням дати повторного огляду).

У разі порушення законодавства передбачається адміністративна відповідальність. Порушникам загрожує штраф від 17 тис. грн до 25 тис. 500 грн. Також статус цих громадян у додатку «Резерв+" зміниться на «в розшуку».

В МОУ додали, що січня 2025 року з’явиться можливість:

отримувати направлення на ВЛК в застосунку «Резерв+";

отримувати сповіщення з деталями медогляду;

проходити огляд безпосередньо у закладах охорони здоров’я, без відвідування ТЦК.

Нагадаємо, електронні направлення на проходження військово-лікарських комісій запрацюють в Україні. Перші такі направлення з’являться у додатку «Резерв+" вже у січні цього року.