Наслідки російських обстрілів. Фото: ДСНС

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Тіло загиблого знайшли під завалами у Запоріжжі.

У суботу ввечері, 18 січня, рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару ще тривають, бо є інформація, що під завалами перебуває ще одна людина. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Наразі відомо про 10 постраждалих, але інформація щодо поранених ще уточнюється.

Надзвичайники деблокували з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Станом на 18.00 внаслідок ворожого удару по об'єктах критичної інфраструктури обласного центру постраждало 10 осіб, — зазначили в ДСНС.

Зазначається, що на місці працюють 28 рятувальників та шість одиниць техніки. До пошукових робіт залучені також кінологи.

Нагадаємо, 19 січня російські окупанти атакували Запоріжжя двома балістичними ракетами. Поранення дістали щонайменше 10 осіб. Обстріл частково зруйнував адмінбудівлю одного з промислових обʼєктів, пошкодив житлові будинки, приватний транспорт та храм УПЦ МП.