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Ракурс
Наслідки російських обстрілів. Фото: ДСНС

Ракетний удар по Запоріжжю — з-під завалів дістали тіло загиблого

18 січ 2025, 19:19
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Тіло загиблого знайшли під завалами у Запоріжжі.

У суботу ввечері, 18 січня, рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару ще тривають, бо є інформація, що під завалами перебуває ще одна людина. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Наразі відомо про 10 постраждалих, але інформація щодо поранених ще уточнюється.

Надзвичайники деблокували з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Станом на 18.00 внаслідок ворожого удару по об'єктах критичної інфраструктури обласного центру постраждало 10 осіб, — зазначили в ДСНС.

Зазначається, що на місці працюють 28 рятувальників та шість одиниць техніки. До пошукових робіт залучені також кінологи.

Наслідки російських обстрілів. Фото: ДСНС

Наслідки російських обстрілів. Фото: ДСНС

Наслідки російських обстрілів. Фото: ДСНС

Наслідки російських обстрілів. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 19 січня російські окупанти атакували Запоріжжя двома балістичними ракетами. Поранення дістали щонайменше 10 осіб. Обстріл частково зруйнував адмінбудівлю одного з промислових обʼєктів, пошкодив житлові будинки, приватний транспорт та храм УПЦ МП.

Джерело: Ракурс


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