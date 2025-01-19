Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото:

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Головком ЗСУ Олександр Сирський прокоментував переведення техніків Повітряних сил у піхоту.

Зараз діє його розпорядження, яке забороняє переводити висококваліфікований персонал, який пройшов підготовку і спеціалізується саме на обслуговуванні літаків. Однак деяких військовослужбовців все ж потрібно переводити в піхоту. Про це Сирський розповів в інтерв’ю Андрію Цаплієнку.

Однозначно, це спеціалісти, витрачені кошти, які мають досвід і які фактично немає ким замінити, — з одного боку. З іншого боку, ми в принципі маємо потребу на фронті, ми повинні підняти адекватну кількість особового складу в наших механізованих бригадах. Можливості мобілізації, на жаль, не покривають цю потребу, — зазначив він.

Головнокомандувач Збройних сил України зазначив, що командування «у розумних межах» зменшує логістичний складник та частину забезпечення у війську, а також тих, хто займається обслуговуванням.

Нагадаємо, на цьому тижні у Повітряних силах ЗСУ виник скандал. Авіаційні техніки заявили про масове переведення персоналу в піхоту. Військові били на сполох, бо обслуговувати авіаційну техніку буде нікому.

В Генштабі ЗСУ згодом заявили, що не планувалося і не планується переводити у піхотні підрозділи гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки.