Стало відомо, коли Конституційний суд України втратить кворум

https://racurs.ua/ua/n203297-stalo-vidomo-koly-konstytuciynyy-sud-ukrayiny-vtratyt-kvorum.html

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Конституційний суд України 27 січня втратить кворум і не зможе проводити засідання Великої палати суду і Другого сенату.

Така ситуація виникне після одночасної відставки одразу трьох суддів — Віктора Кривенка, Володимира Мойсика і Віктора Колісника. У них 27 січня закінчується 9-річний термін повноважень.

Про це повідомив у коментарі «Укрінформу» обізнаний співрозмовник у суді.

У КСУ залишиться лише 11 суддів, а має бути 18. Співрозмовник «Укрінформу» розповів, що суд доукомплектують у квітні. При тому — це неофіційні розмови.

Наразі у КСУ є 14 суддів і після відставки Кривенка, Мойсика і Колісника кворум для проведення засідання Великої Палати зникне. Адже для цього необхідна присутність 12 суддів, а для ухвалення рішення потрібні голоси щонайменше 10 суддів.

Отож, засідання Великої палати суду, де розглядаються конституційні подання, припиняться. Крім того, не працюватиме Другий сенат, де залишиться п’ять суддів із необхідних шести. Працюватиме тільки Перший сенат.

27 січня у КСУ проведуть урочисте засідання щодо відставки трьох суддів. Його учасники вже отримали офіційні запрошення.

Серед суддів, які йдуть у відставку, є нинішній в.о. голови суду Віктор Кривенко. Через те, що у КС немає ні голови, ні заступника, Кривенко очолює суд як старший за віком суддя. За його відсутності ці повноваження виконує Володимир Мойсик. Очікується, що після їх відставки 27 січня обов’язки голови КС як старший за віком суддя виконуватиме Олександр Петришин.

В «Укрінформі» відзначають, що поки жоден суддя КСУ не висунув свою кандидатуру на посаду голови. Ймовірно, нові вибори відбудуться уже після поповнення складу КС новими суддями.

Цим займається Дорадча група експертів (ДГЕ). Вона оцінює моральні якості і рівень компетентності кандидатів, які пропонуються парламентом, президентом та з’їздом суддів України.

У ДГЕ нині тривають три конкурсні відбори від субʼєктів призначення суддів КСУ, а саме співбесіди з кандидатами на п’ять посад суддів КСУ. Це триватиме до 22 січня, надалі рейтингові списки кандидатів отримають Рада, президент і з' їзд суддів для ухвалення фінальних рішень.

Голова у КСУ відсутній з початку 2021 року, коли президент Володимир Зеленський указом звільнив тодішнього очільника суду Олександра Тупицького. Згодом Касаційний адмінсуд у складі ВС задовольнив позов Тупицького до Зеленського. Він визнав протиправним та скасував указ. Водночас Офіс президента подав апеляційну скаргу на це рішення.