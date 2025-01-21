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Ракурс
У Резерв+ повернулася опція відстрочки для студентів, аспірантів і докторантів

У Резерв+ повернулася опція відстрочки для студентів, аспірантів і докторантів

21 січ 2025, 18:43
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У застосунок «Резерв+" повернули функцію оформлення відстрочки для студентів, аспірантів і докторантів.

Вона була тимчасово недоступна через збій у роботі Єдиної державної електронної бази з питань освіти

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко прокоментувала:

Все працює! Взаємодія з Єдиною державною електронною базою з питань освіти налагоджена. А це значить, що ми повертаємо відстрочки для студентів, аспірантів й докторантів у Резерв+. Також активно працюємо, щоб інші типи відстрочок стали доступні в Резерв+.

За її словами, у відомстві отримали «сотні запитів на поновлення послуги».

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року в усіх українських закладах вищої освіти буде запроваджено базову загальновійськову підготовку (БЗВП) як обов’язкову навчальну дисципліну для студентів чоловічої статі; жінки зможуть проходити її добровільно.

Джерело: Ракурс


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