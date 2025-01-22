Розваги буковинського ведмедя, який відмовився від сплячки через теплу зиму, потрапили на відео

Ведмідь розважається на підгодівельному майданчику, скріншот відео

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Через теплу зиму в горах Буковини ведмеді відмовилися від зимової сплячки й блукають мисливськими угіддями в пошуках їжі.

Але ці великі хижаки не лише шукають їжу, а й знаходять час для розваг. Одного з них вдалося зафіксувати під час ігор на підгодівельному майданчику Путильського надлісництва. Відповідне відео сьогодні, 22 січня, на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало ДП «Ліси України».

На відео показано, що, попри темну пору доби та снігову погоду, бурий ведмідь завітав на локацію, де єгері викладають їжу для оленів і козуль. Там він знайшов тюк сіна, який почав перекочувати з місця на місце, та навіть спробував вилізти на нього.

У лісі ведмедям вистачає природних кормів, тому наближатися до населених пунктів вони не будуть. Вони блукають своїми звичними маршрутами й не становлять загрози для людей. Ба більше, при найменшій підозрі на небезпеку одразу тікають, — розповів провідний мисливствознавець філії «Подільський лісовий офіс» Руслан Рудий.

Зазначається, що торік під час обліку тварин у мисливських угіддях Буковини співробітники ДП «Ліси України» нарахували 35 бурих ведмедів.