Невідомі вистрілили у вікно єпархіального приміщення УПЦ МП у Тернополі, фото: Нацполіція

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Ракурс

У Тернополі виявили отвір у вікні єпархіального приміщення, яке належить Кафедральному собору Віри, Надії, Любові і матері їх Софії, розташованому на вулиці Коновальця.

Про це сьогодні, 22 січня, повідомила прес-служба поліції Тернопільщини.

Зазначається, що поліція отримала повідомлення, що у це вікно вистрілили невідомі. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Експерти виявили пошкоджене вікно з отвором, характерним пострілу, а біля нього залишки кулі, ймовірно, від пневматичної зброї, — розповіли у поліції. — Працівники церкви кажуть, що злочин трапився в період з 18 по 21 січня, оскільки саме в цей час ніхто не навідувався до даного приміщення.

Речові докази вилучили та направили на експертизу. Обставини події встановлюються.