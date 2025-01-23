Тактичну обстановку навколо Великої Новосілки змінити вже неможливо, - DeepState

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Російські війська після окупації населених пунктів Нескучне та Времівка Донецької області зосередили увагу на Великій Новосілці і розпочали активні штурмові дії задля захоплення селища.

Про це ввечері 23 січня аналітики українського проєкту DeepState написали у своєму Telegram.

За даними DeepState, росіяни мають досить гнучкий оперативний простір для ведення наступальних дій, і, накопичивши для цього ресурси, реалізовують їх з різних точок населеного пункту.

Тактичну обстановку навколо Великої Новосілки вже неможливо змінити, — вважають у DeepState.

Зазначається, що після окупації Нескучного та Времівки, останні дні противник зосередив увагу на селищі і розпочав активні штурмові дії по його взяттю.

Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб не дати просунутись ворогу і зайняти селище, але робити це в умовах тиску, буквально, з усіх сторін — важко. Як будуть розвиватися події, покаже час, а ми сподіваємося, що тактична обстановка, яка склалася навколо Великої Новосілки не стане приводом безглуздих втрат особового складу українських військових. Її вже змінити неможливо — занадто пізно, — пояснюють осінтери.

Найбільш активно піхота противника лізе на східні околиці селища і має, на жаль, певні успіхи у просуванні. Ворог досить довгий період часу здійснював накопичення особового складу для цих маневрів, вибудовував фортифікації, щоб там закріпитися, а тепер здійснює постійний тиск, користуючись зайнятими позиціями.

Не припиняється тиск на південні околиці Великої Новосілки, а також зі сторони Времівки вже на західну сторону Великої Новосілки. Ворожа піхота фіксується в різних частинах населеного пункту, здійснює штурмові дії групами, в середньому з 10-ти осіб. На підсилення московити мають вогневу підтримку у вигляді техніки, авіацію, зокрема, гелікоптерів, а також, артилерію, міномети, дрони, — ідеться у повідомленні.

Населений пункт Велика Новосілка знаходиться у Донецькій області і належить до Новопавлівського напрямку. За останній тиждень там активізувалися бойові дії.

21 січня Сили оборони України повідомили, що окупанти намагаються прорвати оборону на околицях населеного пункту. Під час боїв противник не рахується з втратами. При цьому у ЗСУ наголошували, що ризику оточення росіянам Великої Новосілки немає, попри те, що там точаться важкі бої.