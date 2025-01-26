Жумаділова офіційно зареєстрували як очільника Агенції оборонних закупівель

https://racurs.ua/ua/n203504-jumadilova-oficiyno-zareiestruvaly-yak-ochilnyka-agenciyi-oboronnyh-zakupivel.html

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Керівником Агенції оборонних закупівель замість Марини Безрукової офіційно призначили очільника держпідприємства «Державний оператор тилу» Арсена Жумаділова.

Про це в неділю, 26 січня, стало відомо з даних реєстру на сайті YouControl.

Уповноваженою особою юридичної особи Державне підприємство Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» є Жумаділов Арсен Куатович, — йдеться у повідомленні.

24 січня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що МОУ не буде продовжувати контракт із директоркою Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Мариною Безруковою. Водночас наглядова рада АОЗ напередодні продовжила з нею контракт ще на рік.

Крім того, Умєров усунув двох членів наглядової ради від держави — Юрія Джигира і Тараса Чмута.

Член НР АОЗ Юрій Джигир відмовився коментувати це рішення та заявив, що держава «має право його відкликати».

Директор фонду допомоги армії «Повернись живим» Тарас Чмут відклав комунікацію з цього приводу.

Агенцію оборонних закупівель уже погодився очолити Арсен Жумаділов — очільник Державного оператора тилу і компаньйон брата Умєрова.

Антикорупційні активісти різко засудили такі дії Умєрова.

Жумаділов є відомим кримськотатарським громадським і політичним діячем. Народився у 1985 році в Сімферополі, має три вищі освіти. Після завершення навчання працював старшим викладачем на кафедрі політології в Києво-Могилянській академії. До анексії Криму працював у корпоративному секторі як в Україні, так і за кордоном. Після анексії разом із дружиною та дітьми переїхав на материкову частину України.