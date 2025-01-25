АОЗ заявила про тиск на наглядову раду. Фото:

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Агенція оборонних закупівель заявила про тиск на її наглядову раду.

У четвер, 23 січня, наглядова рада АОЗ уклала угоду про продовження дії контракту з чинним директором Марією Безруковою. Відповідне рішення ухвалили одноголосно. А вчора міністр оборони заявив, що не буде продовжувати дію цього контракту. Про це йдеться у заяві Агенції на сторінці у Facebook.

Там вказується, що очільник МОУ заявив, що керувати АОЗ буде Арсен Жумаділов, який наразі є директором Державного оператора тилу. Також міністр анонсував відкликання державних представників з наглядової ради.

Однак Агенція відмовляється визнавати зміну керівництва, яку анонсував Умєров. Анонс призначення нового керівника в АОЗ вважають «прямим проявом тиску на наглядову раду та спробою замінити незалежне корпоративне управління на ручний режим».

АОЗ продовжує працювати під керівництвом Безрукової, адже повноваження подовжувати чи розривати контракт директора має виключно наглядова рада. І це відповідає як закону України, так і останній редакції статуту Агенції. Станом на сьогодні наглядова рада АОЗ є правочинною, навіть попри заяву міністра про відкликання двох представників держави, які проявили незалежну позицію, — йдеться в заяві.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров заявив про рішення призначити очільником Агентства оборонних закупівель Арсена Жумаділова. Очільник МОУ наголосив, що чинне керівництво агентства не впоралося із покладеними на нього завданнями, тому Марину Безрукову та її заступника Дмитра Кліменкова планують звільнити.