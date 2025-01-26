НАТО передає оборонним компаніям у ЄС таємну інформацію для розширення виробничих потужностей

https://racurs.ua/ua/n203506-nato-peredaie-oboronnym-kompaniyam-u-ies-taiemni-dani-dlya-zbilshennya-vyrobnyctva-zbroyi.html

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НАТО передає оборонним компаніям у ЄС таємну інформацію для розширення виробничих потужностей.

За словами співрозмовників Bloomberg, зараз в Альянсі розробляють формат, у якому узагальнені показники можна буде безпечно передати компаніям оборонного сектору.

Це дозволить виробникам краще розуміти потреби Альянсу.

Для передачі усіх даних потрібен консенсус членів НАТО, процес може зайняти кілька місяців.

Однак деякі засекречені стандарти вже передаються. Зокрема, ті, які стосуються підвищення оперативної сумісності армій — калібрів озброєнь, радіочастот тощо.

За інформацією журналістів, цю ініціативу підтримує генсек НАТО Марк Рютте, він закликає Європу нарощувати виробництво зброї.