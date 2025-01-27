У росії заявили про наліт 30 безпілотників. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n203518-desyatky-droniv-atakuvaly-p-yat-oblastey-rosiyi-video.html

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Масований наліт безпілотників на території росії відбувся у ніч на 27 січня.

Російське військове командування стверджує про нібито знищення й перехоплення 32 БпЛА. Зокрема, 15 дронів «перехопили» над територією Воронезької області, а 11 «збили» над територією Бєлгородської області. Ще чотири нібито були знищені над територією Курської області, а по одному — над територіями Орловської та Тверської областей. Про це повідомило Міністерство оборони російської федерації.

А влада Тверської області заявила про нібито спробу атакувати місцеву нафтобазу. Губернатор регіону Ігор Руденя заявив про роботу ППО запевнив, що «внаслідок атаки постраждалих та руйнувань немає".

Нагадаємо, 26 січня Генштаб ЗСУ інформував про те, що українські військові атакували склади зберігання ударних БпЛА окупантів в Орловські області росії. Були уражені споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони. Попередньо відомо, що понад 200 «шахедів» було знищено.