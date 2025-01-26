Сили оборони дотягнулися до складу "шахедів" в Орловській області рф

https://racurs.ua/ua/n203510-syly-oborony-dotyagnulysya-do-skladu-shahediv-v-orlovskiy-oblasti-rf.html

Ракурс

Українські військові атакували склади зберігання ударних БпЛА окупантів в Орловські області росії.

Про це увечері 26 січня повідомив Генштаб ЗСУ.

Уражено споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони.

Результати та масштаби пошкоджень ще уточнюються. Але попередньо відомо, що понад 200 «шахедів» було знищено.

«Ракурс» повідомляв раніше, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного розвідувального управління Міноборони України 26 січня повторно уразили об'єкти «Рязанської нафтопереробної компанії», яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.