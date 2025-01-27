Конституційний суд втратив кворум — у трьох суддів закінчився термін повноважень

Під час засідання КСУ 27 січня 2025 року, фото: КСУ

https://racurs.ua/ua/n203534-konstytuciynyy-sud-vtratyv-kvorum-u-troh-suddiv-zakinchyvsya-termin-povnovajen.html

Ракурс

У трьох суддів Конституційного суду України — Віктора Кривенка, Володимира Мойсика і Віктора Колісника — сьогодні, 27 січня, завершився дев’ятирічний термін повноважень.

Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Таким чином, відсьогодні КСУ тимчасово працюватиме у складі 11 суддів із загалом передбачених законодавством 18. Це менше, ніж необхідні для кворуму 12 суддів. Тож КСУ наразі не може проводити засідання Великої палати з розгляду конституційних справ.

Втрата кворуму Конституційного Суду — це загроза для правового порядку України, — наголосив у своєму Telegram-каналі омбудсмен Дмитро Лубінець.

Закликаю всіх відповідальних осіб забезпечити оперативність у відборі та призначенні суддів КСУ, адже від цього залежить стабільність конституційного ладу нашої держави! — додав він.

Наразі вакантними є сім посад суддів КСУ:

три за квотою президента;

по дві — за квотою парламенту та З’їзду суддів.

Конкурси на них тривають ще з 2024 року.

У 2024 році Кривенко виконував обов’язки голови Конституційного суду як старший за віком суддя. Новим т. в. о. голови КСУ як старший за віком суддя став Олександр Петришин. Про це повідомило видання «Суспільне» з посиланням на прес-службу суду.

Зазначається, що 23 січня судді КСУ зібрались для обрання голови суду, але вчергове не могли цього зробити. Тепер КСУ зможе провести нові вибори голови тільки тоді, коли матиме 12 чинних суддів з 18.

Джерело: КСУ, Дмитро Лубінець, «Суспільне»