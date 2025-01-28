Джек Сміт вів дві справи проти Трампа

https://racurs.ua/ua/n203545-min-ust-ssha-pozbavlyaietsya-urystiv-yaki-peresliduvaly-trampa.html

Ракурс

З Мінʼюсту США звільняють юристів, які працювали над кримінальними справами проти Трампа.

Юристам написали, що на них тепер не можна покластися з виконанням завдань президента. Звільнені юристи — частина команди колишнього спецпрокурора Джека Сміта, яка розслідувала поведінку Трампа із секретними документами та спробу скасувати результати виборів 2020 року.

Трамп та його команда звинувачують Мін’юст у політично мотивованих справах проти нього і республіканців. Президент США планує реформувати департамент, назвавши його «зброєю» проти себе.

Раніше спеціальний прокурор Джек Сміт пішов у відставку з Міністерства юстиції після того, як подав звіт про розслідування дій новообраного президента Трампа. До звільнення він подав остаточний конфіденційний звіт, який стосується справ Трампа про неправомірне зберігання секретних документів та втручання у вибори — у ньому пояснюють, чому висували ті чи інші звинувачення і чому не висунули тих, які розглядали.

Звіт Сміта мають оприлюднити, проте Трамп звернувся до суду, і суддя тимчасово заборонив публікувати цей звіт.