Microsoft роздумує купити TikTok

https://racurs.ua/ua/n203552-microsoft-rozdumuie-pro-kupivlu-tiktok.html

Ракурс

Microsoft веде переговори про купівлю TikTok.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву президента США Дональда Трампа. Це вже другий випадок, коли Microsoft роздумує купити TikTok.

Уперше це було за попереднього терміну Трампа, коли він намагався заборонити TikTok.

Трамп відтермінував заборону TikTok на 75 днів, щоб мати час на угоду. Він хоче, аби соцмережа принаймні на 50% належала американським інвесторам.

Раніше TikTok заявив, що піде на угоду, щоб продовжити працювати у США.

Член Ради директорів ByteDance (китайської материнської компанії TikTok) Білл Форд каже, що до обговорення угоди приступлять, «можливо, наприкінці тижня». До розмови залучать й уряди США і Китаю. Форд вважає, що можуть бути й інші рішення, крім «відчуження».

Президент США Дональд Трамп відтермінував заборону TikTok на 75 днів, щоб мати час на угоду. Він хоче, щоб соцмережа принаймні на 50% належала американським інвесторам.