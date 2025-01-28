Стало відомо, які військові не зможуть повернутися з СЗЧ. Фото: МОУ

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Спрощений механізм повернення на службу після СЗЧ не стосуватиметься окремої категорії військових.

Ті бійці, які самовільно залишили військову частину після 29 листопада минулого року не зможуть скористатися спрощеним механізмом. Про це Міністерство оборони України 28 січня повідомило у Telegram.

Військові, які вперше пішли в СЗЧ, можуть до 1 березня 2025 року повернутися на службу без кримінальної відповідальності та перевестися в інший підрозділ. Однак це не стосується тих, хто здійснив СЗЧ після 29 листопада 2024 року.

Такі військовослужбовці, навіть якщо це перше їхнє СЗЧ, не можуть повернутись на службу та звільнитись від кримінальної відповідальності за швидким спрощеним алгоритмом, — йдеться в повідомленні.

Ці військові повинні будуть пройти через загальну процедуру, яка передбачає:

отримання письмової згоди командира частини, яку військовий залишив, або батальйону резерву, куди його направлять на час поновлення на службі;

проведення розслідування кримінального провадження;

винесення рішення суду на підставі клопотання прокурора щодо того, звільняти чи ні військового від відповідальності.

У МОУ зазначили, що військового почнуть поновлювати на служби лише після рішення суду. А бійці, які вчинили СЗЧ після 29 листопада, можуть декілька місяців чекати поновлення на службі. До цього моменту вони не отримують грошове забезпечення та інші гарантії.

Для тих же військових, які самовільно покинули частину давно, тобто до 29 листопада, і це їхнє перше СЗЧ, залишається можливість повернутися на службу до 1 березня 2025 року за спрощеним алгоритмом та поновитись на службі вже протягом трьох днів, — наголосили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, 9 січня Верховна Рада п підтримала продовження добровільного терміну повернення військових на службу після першого самовільного залишення частини до 1 березня 2025 року.