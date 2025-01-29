Це узурпація влади - Кличко звинуватив нового керівника КМВА в блокуванні розв'язання ключових господарських питань

https://racurs.ua/ua/n203593-ce-uzurpaciya-vlady-klychko-zvynuvatyv-novogo-kerivnyka-kmva-v-blokuvanni-rozv-yazannya.html

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Міський голова Кличко звинуватив нового керівника КМВА Тимура Ткаченка в блокуванні «вирішення ключових господарських питань».

Кличко опублікував 29 січня відеозвернення до президента Володимира Зеленського, в якому мер Києва заявив, що Ткаченко «намагається взяти на себе повноваження мера, міської ради та Київської міськадміністрації».

Новий начальник київської міської військової адміністрації, без військової освіти та досвіду, який замінив на посади бойових генералів, блокує вирішення ключових господарських питань, — також йдеться у зверненні. — Відновлення пошкоджених будинків, компенсації потерпілим мешканцям, відновлення інфраструктури та інше. Це дестабілізує управління містом та створює загрозу життєзабезпеченню столиці.

Міський голова вважає, що це спроба «розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування» і нагадав, що голова КМВА має займатися обороною. Кличко звернувся до Зеленського і сказав, що люди з його оточення «займаються політичними інтригами».

У КМВА і та Офісі президента наразі цю заяву не коментували, Ткаченко також не реагував. Зеленський призначив його на цю посаду 31 грудня 2024 року. Раніше Ткаченко працював заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а до цього був директором департаменту територіального контролю Києва.